„Beißer“ Luis Suarez beendet seine Team-Karriere

Sein letztes Spiel für die Celeste werde er am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation gegen Paraguay bestreiten, sagte der Routinier bei einer Pressekonferenz in Montevideo. „Ich habe alles für die Nationalmannschaft gegeben“, schilderte er mit tränenerstickter Stimme. „Aber ich bin 37 Jahre alt und die nächste Weltmeisterschaft ist noch weit weg.“