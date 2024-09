In 192 Stunden zum Kartenspiel-Weltrekord

Acht Stunden schlafen, 16 Stunden karteln

Gespielt wurde schlussendlich jeweils zu viert in einem örtlichen Wirtshaus, das an diesen Tagen durchgehend geöffnet hatte. Die anderen beiden konnten jeweils acht Stunden schlafen, ehe es für 16 Stunden zum Dauerkarteln ging. Rund 6000 Partien wurden in den acht Tagen gespielt. „Der Kampf gegen die Müdigkeit und das Aufrechterhalten der Konzentration waren die größten Herausforderungen“, so der gebürtige Wiener Neustädter. Zusätzliche Strapazen bereitete das Dauersitzen.