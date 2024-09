Biker (54) über Motorhaube geschleudert: verletzt

Dramatischer Unfall in der Tiroler Gemeinde Ainet! Ein Motorradfahrer (54) fuhr am Sonntag mit seinem Bike auf der B109 von Lienz kommend Richtung Ainet. Zu spät bemerkte der Einheimische den Abbiegevorgang eines vor ihm fahrenden Pkw. Er versuchte auf der regennassen Fahrbahn an den beiden vor ihm fahrenden Fahrzeugen vorbeizufahren, doch dabei kam es zur Kollision.