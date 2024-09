Land sucht Mitarbeiter und lädt zum Schnuppern ein

Rund 5000 Menschen sind beim Land Tirol beschäftigt und machen es somit zu einem der größten Arbeitgeber in Westösterreich. Hinzu kommen mehr als 80 Lehrlinge in über 20 Lehrberufen – von Buchdruck über Straßenerhaltung bis hin zu Verwaltung. Wer sich für einen Job im Landesdienst interessiert, kann sich am 11. September einen Einblick verschaffen. Dann bittet das Land Tirol nämlich wieder zum „BewerberInnen-Tag“ im Landhaus 1 in Innsbruck.