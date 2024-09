Blaulicht am Auto: Steirer wollte Polizei spielen

Wer darf mit Blaulicht fahren?

„Der Gebrauch von Blaulicht an Fahrzeugen ist in Österreich streng reguliert und detailliert im Straßenverkehrsrecht festgehalten“, sagt Sabri Jorgun von der Pressestelle der LPD Steiermark. In der Regel dürfen nur Fahrzeuge von öffentlichen Sicherheitsdiensten, wie der Polizei oder dem Roten Kreuz, sowie Feuerwehrfahrzeuge und Militärfahrzeuge Blaulicht verwenden. Andere Organisationen und Personen können unter bestimmten Bedingungen eine Genehmigung zur Nutzung erhalten.