Bus-Angebot in der Wachau trotz der Straßensperre

Der Hangrutsch vor der Ortstafel in Aggsbach lässt, wie „Krone“-Leser ja bereits wissen, bei den Gastwirten in der Wachau die Alarmglocken schrillen. Die vorerst wohl dauerhafte Sperre der B 33 stellt aber auch Anrainer im Alltag vor Probleme. Denn auch der langjährige Regionalbus von Aggstein nach Krems kann nun nicht mehr am Donauufer verkehren. Laut der seit heute zuständigen NÖVOG – sie übernimmt die Busse mit 1. September vom VOR – seien täglich aber nur rund 20 Fahrgäste betroffen.