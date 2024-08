Rotkreuz-Helfer holten Mann ins Leben zurück

Urkunde erinnert an Lebensrettung

Reinhard Schuster ist mittlerweile wieder genesen. Bei einem Abendessen feierte er jetzt mit seinen Lebensrettern – dabei waren auch Johannes Völk und Rebecca Cerny, die an diesem Abend Dienst in der Notruf-Zentrale hatten – gewissermaßen seinen zweiten Geburtstag. Vom Rettungsteam bekam er eine Urkunde überreicht, die an den schicksalhaften Abend erinnert.