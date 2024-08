Urlauber nach Sprung vom 10-Meter-Turm reanimiert

Schrecklicher Zwischenfall am Donnerstagabend in einem Freizeitpark im Tiroler Oberland: Nach dem Sprung von einem Zehn-Meter-Turm in den Badesee tauchte ein 22-jähriger Niederländer nicht mehr auf. Der junge Mann wurde von Zeugen und dem Bademeister an Land gezogen. Nach erfolgter Reanimation wurde er in die Innsbrucker Klink geflogen.