Beatrix der Niederlande adelte Jedermann-Finale

Der royale Besuch bei den Festspielen ist keine Seltenheit. Bereits seit 1994 reist Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande – so ihr offizieller Titel – für die Salzburger Festspielen regelmäßig nach Salzburg. Zuletzt im vergangenen Jahr 2023. Den Jedermann schaut sie sich dabei fast immer an. Heuer des Weiteren am Programm der ehemaligen Königin stand auch ein Konzert der Wiener Philharmoniker am Donnerstagabend.