Der Literaturherbst startet mit einer Entgleisung

Mit dem fatalen Zahlendreher bei der Wahl des neuen SPÖ-Chefs am 5. Juni 2023 beginnen die täglichen Aufzeichnungen der politischen und sozialpolitischen Verfehlungen und Skandale in Österreich und Deutschland, die der Autor und Dramatiker Thomas Köck ein volles Jahr lang vorgenommen und nun in seinem Buch „Chronik einer laufenden Entgleisung“ veröffentlicht hat. Den Auftrag für dieses Tagebuch hat der gebürtige Oberösterreicher, der aktuell einer der meistgespielten deutschsprachigen Autoren an den heimischen Theatern ist, von den Schauspielhäusern in Graz und Wien erhalten, wo mit einer Dramatisierung des Textkonvoluts auch die heurige Saison eröffnet wird.