Hummels soll schon beim Medizincheck sein

Allerdings dürfte aktuellen Berichten zufolge nicht, wie zuletzt kolportiert, Real Sociedad sein neuer Arbeitgeber sein, sondern RCD Mallorca. „Sport 1“ will in Erfahrung gebracht haben, dass der Innenverteidiger heute am Vormittag mit dem Privatjet auf der Insel landete, sich zum Medizincheck begab und – so alles nach Plan läuft – künftig beim spanischen Erstligisten 2,8 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll.