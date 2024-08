Neuer Gastro-Hotspot in ehemaliger Tennishalle

Pächter gesucht

So hat man die Tennishalle im Dumba-Park erworben und renoviert. „Zudem haben wir eine PV-Anlage installiert“, so der Ortschef. Für das sportliche Angebot hat man mit „Padel 4 fun“ bereits zukunftsträchtigen Ersatz gefunden. „Derzeit ist die Sanierung des angeschlossenen Gastronomiebereichs in der Finalisierung“, erklärt Reinisch. Er soll künftig als Frühstücks-Café, Backstube und Sport-Lounge geführt werden: „Jetzt suchen wir noch einen Pächter, mit dem wir diese Pläne umsetzen können!“