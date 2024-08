Polizei zog wieder Drogenlenker aus dem Verkehr

Mehrere Lenker im Pinzgau unter Drogeneinfluss

Ebenso am Mittwoch gab es eine Schwerpunktaktion in Zell am See, wo die Polizei 49 Übertretungen zu beanstanden hatte. Zwei Lenker aus dem Pinzgau (20 und 33) hatten Drogen intus. Die Führerscheine wurden ihnen abgenommen. In Mittersill war für einen Ungarn (36) Endstation: Er gab nach einem positiven Drogenschnelltest zu, Marihuana konsumiert zu haben.