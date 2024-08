Mehrwöchige Verletzungspause für WSG-Profi Anselm

Fußball-Bundesligist WSG Tirol muss mehrere Wochen auf Tobias Anselm verzichten. Der 24-jährige Offensivspieler erlitt am Dienstag beim 4:2-Erfolg der Tiroler in der 2. ÖFB-Cup-Runde in Deutschlandsberg eine fibulare Bandruptur am rechten Außenknöchel, wie der Klub am Mittwoch bekanntgab.