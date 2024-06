Prost! Das sind die besten Weine der Steiermark

Über 1800 Weinbetriebe gibt es in der Steiermark. Eine riesige Ehre ist es deswegen, zum besten Weingut des Jahres gekürt zu werden. Heuer ging der Titel in die Weststeiermark an das Weingut Weber in St. Stefan ob Stainz. Familie Weber produziert dort Schilcher und führt eine beliebte Buschenschank. Über den Doppelsieg bei der Weinwertung darf sich die Familie außerdem freuen: Ihr Gelber Muskateller und ihr Schilcher Klassik wurden ausgezeichnet.