Traditionswirt in Schwaz schließt vorzeitig Tore

Auf Facebook vorzeitiges Ende verkündet

Etwas mehr als ein Jahr später kündigten sie am Mittwoch nun die vorzeitige Auflösung des Pachtvertrages an. Auf ihrer Facebook-Seite teilen sie mit: „Heute müssen wir mit Bedauern mitteilen, dass wir den Tippeler ab dem 31. Jänner 2025 nicht mehr als Familie Gärtner weiterführen werden.“ Grund dafür sei ein längerer Aufenthalt in Finnland, der „aus familiären Gründen“ notwendig sei.