„Herz nicht mehr dabei“: Szczesny beendet Karriere

Kein Wechsel nach Saudi-Arabien

Szczesny war in 252 Pflichtspielen für Juve im Einsatz, zuvor stand er bei Arsenal, der AS Roma um dem FC Brentford unter Vertrag. Mit Juventus wurde er dreimal italienischer Meister und dreimal Cupsieger, mit Arsenal gewann er zweimal den FA Cup. In den vergangenen Monaten stand auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Raum, stattdessen hörte Szczesny ein Jahr vor seinem Vertragsende bei der „Alten Dame“ auf. Bei der EM 2024 in Deutschland stand Szczesny auch bei der 1:3-Niederlage im Gruppenspiel gegen Österreich im Tor. Mit Polen nahm er an vier Europa- und zwei Weltmeisterschaften teil.