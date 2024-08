Das große Treffen der großen Samsonfiguren

Brauch entstand in der Zeit der Gegenreformation

Dementsprechend groß ist auch die Vorfreude auf den Festtag, mit dem man eine Tradition feiert, die auf die Zeit der Gegenreformation zurückgeht: Nachdem sich ein Großteil der Menschen im 16. Jahrhundert der lutherischen Lehre zugewandt hatte, wurde die Rekatholisierung von den Habsburgern mit großer Härte vorangetrieben. „Um wieder Begeisterung für die katholische Kirche zu entfachen, bedurfte es neuer Methoden. So wurden an Feiertagen große Umzüge veranstaltet und biblische Szenen in der Öffentlichkeit nachgestellt“, erzählt Lienhart.