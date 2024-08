Prozess nach Sex im Personalzimmer

Der Angeklagte (29) und sein Opfer arbeiteten im selben Hotel im Salzburger Land. Am 12. April feierten sie mit Kollegen den Saisonabschluss. Nach ein paar Getränken wollte die Frau heim, der Slowake – selbst in einer langjährigen Beziehung – bot ihr an, bei ihm im Mitarbeiter-Zimmer auf den Zug zu warten.