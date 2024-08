„Öko-Sturm“: Windrad surrt ab sofort auf Berghütte

„Saubere Alpen“

„Damit sind wir so gut wie energie-autark. Denn der erzeugte Zusatz-Ökostrom wird die UV-Anlage zur Wasserdesinfektion, die Wasserpumpe und die Gefriertruhe sowie den Geschirrspüler am Laufen halten“, erklärt Vereinsmanager Christian Schreiter. Der Alpenverein „Gebirgsverein“ zieht das Konzept der „sauberen Alpen“ übrigens auf allen 19 Schutzhütten in fünf Bundesländern konsequent durch.