Hochradler strampelten 280 Kilometer bis nach Wien

Die 14 Hochrad-Liebhaber, die im Weinviertel durch ihre Ausfahrten wohlbekannt sind, hatten durchaus einen Antrieb. „Der Uhrmacher unserer Heimatstadt, Jan Veis, fuhr Jahr 1897 die Strecke an einem einzigen Tag“, erläutert Jiří Junek, Direktor des Vysokmyth-Museums in der 12.200 Einwohner zählenden Stadt an der Elbe in Ostböhmen. „Damals waren die Menschen wohl einfach fitter als heute“, kann er sich diese Leistung kaum erklären.