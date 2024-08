Falscher Bankmitarbeiter zockte Tiroler (64) ab

Wieder einmal tappte in Tirol ein gutgläubiger Bürger in die Falle gerissener Internetbetrüger. Ausgangspunkt der Abzocke war wie so oft ein Anruf der vermeintlich eigenen Bank, die einen 64-jährigen Innsbrucker dazu aufforderte, einen über SMS übermittelten Code weiterzugeben. Der Mann kam der Forderung nach und ist jetzt um über 10.000 Euro ärmer.