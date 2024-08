Drogenlenker bei Unfall in Autobahntunnel verletzt

Der 29-jährige, in Tirol wohnhafter Mann aus Bosnien und Herzegowina war am Sonntag kurz nach 9.15 Uhr mit einem Kleintransporter auf der A12 von Pettneu am Arlberg kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Doch im Roppener Tunnel kam er plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Tunnelwand.