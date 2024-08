Raser mit 203 km/h auf Tiroler Autobahn gestoppt

Kurz nach 18 Uhr brauste am Samstag der Flitzer mit italienischem Kennzeichen auf der A13 im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner an einer Zivilstreife der Polizei vorbei. „Dabei wurde eine verwertbare Geschwindigkeit von 203 km/h gemessen“, heißt es seitens der Polizei.