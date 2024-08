Historische Krimis fesseln die steirischen Leser

Während Koweindl dieses Mal eher mit seinen eigenen Dämonen beschäftigt ist, taucht Fichte in diesem neuen Fall in die Welt des sündigen Treibens ab. Denn das einzige, das die vielen Toten, die plötzlich in Graz auftauchen, gemeinsam haben, ist ihre Verbindung zum ältesten Gewerbe der Welt. Und so beginnen dort auch ihre Ermittlungen.