Starkes Reisewochenende mit Stau und Tunnelsperre

Am Weg in nördlicher Fahrtrichtung, in Richtung Salzburg, mussten vor allem Urlauber aus Deutschland und Österreich auf den bekannten Routen von Italien, Kroatien und Slowenien mit mehr Zeit rechnen. Vor dem Karawanken Tunnel (A11) lagen die Wartezeiten Richtung Österreich bei knapp zwei Stunden, Richtung Slowenien bei einer Stunde. Im Helbersbergtunnel kam es in Richtung Norden Samstagmittag zu Blockabfertigung.