Zwölfjährige Lena aus Kumberg wird vermisst

Zuletzt war die Schülerin in St. Marein im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) aus einem Zug ausgestiegen – das sah man scheinbar auf einem Überwachungsvideo, auf dem das Mädchen mit zwei männlichen Jugendlichen zu sehen war. Als vermisst gemeldet wurde die junge Kumbergerin in der Polizeiinspektion Kärntner Straße in Graz.