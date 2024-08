Taubstumm gespielt, um Spenden zu ergaunern

Dreister geht es wohl kaum: Drei Rumänen (22, 22, 44), allesamt arbeitslos und vorbestraft, haben sich als „taubstumme“ Spendensammler ausgegeben, um gezielt älteren und gutherzigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war das Trio zwischen Oktober 2023 und März 2024 in zumindest vier Bundesländern unterwegs: Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Salzburg. Die Kriminellen sprachen ihre Opfer auf der Straße oder vor der Haustüre an, zeigten dabei einen Zettel her, wonach sie für den „Landesverband für Behinderte und taubstumme Kinder“ Geld sammeln würden, damit dieser fiktive Verband ein Behinderzentrum eröffnen könne.