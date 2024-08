Jagdhunde „erschnüffeln“ gefährliche Schweinepest

Alarmiert sind derzeit die Schweinezüchter in NÖ. Denn die Angst vor einer gefährlichen Seuche geht um – die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen Nachbarländern ausgebreitet. Und aus Tschechien könnte sie über die grüne Grenze ins größte Bundesland „importiert“ werden.