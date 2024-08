Marina Stiegler ehrt die kopflosen Muttergöttinnen

Die in Graz lebende Salzburger Künstlerin Marina Stiegler hat sich jedenfalls mit dieser Kopflosigkeit auseinandergesetzt und in den vergangenen Wochen gemeinsam mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum das Projekt „wERDEN- Frauenberg“ realisiert, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Ein Kreis von Lehmköpfen, die über das natürliche Wachstum von hinzugefügten Pflanzensamen eine Verbindung mit der Erde eingehen, sollen das weibliche Prinzip verdeutlichen. Lehm gilt ja als eines der ursprünglichsten Materialien der Menschheitsgeschichte. Über die Zeit wird auch er seine Form verlieren und Platz für Neues schaffen. Also ist das Werden und Vergehen hier als Ehrerbietung an die Göttinnen zu verstehen.