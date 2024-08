Polizistin auf Rumänisch bedroht – sie verstand es

Am späten Mittwochabend kam es in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg zu einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Lokal. Ein 38-jähriger Rumäne schlug einem 35-jährigen Landsmann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte. Die herbeigerufene Polizei konnte den Angreifer rasch überwältigen und festnehmen.