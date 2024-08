Mit krone.tv Premiere von „The Crow“ feiern!

Seit 2008 ist von einer Neuauflage des Kultfilms von 1994 die Rede, 2024 ist es nun endlich so weit und die Geschichte der Krähe kehrt als Neuinterpretation auf die große Leinwand zurück. Wobei sich der neue Film an der legendären Graphic Novel von James O’Barr orientiert und kein filmisches Remake sein will.