23 scharfe Fliegerbomben in einem Feld gefunden

Doch warum werden dort so viele Kriegsrelikte gefunden? „Bei dieser Gegend handelt es sich um ein Bombenabwurf-Testgelände“, erklärt Plainer. Die Russen haben dort in der Nachkriegszeit trainiert. Sie installierten dabei auf Feldern in wenig besiedelten Gebieten Truppenübungsplätze, meist in der Nähe von einem Flugplatz.