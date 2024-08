Offiziell: Salzburg-Profi wechselt zu Altach

Am Mittwochabend (21 Uhr) trifft Salzburg im Champions League Play-off auswärts auf Dynamo Kiew. Das Spiel wird in Lublin ausgetragen. Das entscheidende Rückspiel um den Einzug in die neue Ligaphase findet am kommenden Dienstag, 27. August, in der Red Bull Arena (21 Uhr) statt.