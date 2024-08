Blau-Weiß Linz holt Goalie von Manchester United

„Einiges richtig gemacht“

Christoph Schößwendter, Sportdirektor von Blau-Weiß, begrüßte am Mittwoch einen „sehr talentierten jungen Torhüter, der bereits einiges an Erfahrung in England sammeln durfte und unter anderem dem Tormann-Team der Kampfmannschaft von Manchester United angehört“. Er freute sich über das Renommee, einen Spieler von den Red Devils zu bekommen. Das zeige, „dass wir als Klub einiges richtig gemacht haben und auf einem guten Weg sind“, meinte Schößwendter.