Acht Minuten zu lang geparkt! Doch keine Strafe

Zur Erinnerung: Der Arbeiter aus Niedernsill wollte sich vor einigen Tagen eine Jause beim Sparmarkt in Zell am See kaufen. Er stellte sein Auto am Parkplatz der Filiale ab. Danach traf er noch zwei Bekannte, plauderte ein wenig – und fuhr nach 68 Minuten mit seinem Pkw wieder fort. Erlaubt ist allerdings eine Parkdauer von maximal einer Stunde. Kurz darauf bekam er einen unliebsamen Brief geschickt. Man forderte von Aigner 80 Euro, weil er acht Minuten zu lange am Parkplatz gestanden war.