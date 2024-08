Arsonore bringt Leonhard Baumgartner nach Graz

Souveräner Sieg

Seine eigene Klasse konnte er am Samstag beim internationalen Klassik-Nachwuchswettbewerb „Eurovision Young Musicians“ in der norwegischen Kulturhauptstadt Bodø unter Beweis stellen, den er souverän für sich entschied. Mit dem 1. Satz von Henri Vieuxtemps’ Violinkonzert Nr. 5 in a-Moll ließ er zehn Mitstreiter hinter sich. Hugo Svedberg aus Schweden und Fabian Johannes Egger aus Deutschland belegten die Plätze zwei und drei. Baumgartner tritt damit in die Fußstapfen von Julian Rachlin, Lydia Baich, Alexandra Soumm, Dalibor Karvay und Ziyu He, die diesen Wettbewerb seit seiner Gründung 1982 für Österreich gewinnen konnten.