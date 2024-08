Alko-Scooterfahrer kracht gegen Randstein

Der Mann, der ohne Helm und in leichter Sommerkleidung unterwegs gewesen war, zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und informierte ihn über die beabsichtigte Verwaltungsstrafanzeige bei der zuständigen Behörde. Das Alkohollimit bei E-Scootern liegt in Österreich bei 0,8 Promille, so wie auch bei Fahrrädern.