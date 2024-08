Schwere Unwetter: Zittern vor der nächsten Flut

„Niemand kann sagen, wo es passieren wird“

Sonntagfrüh wurde die Warnung wieder aufgehoben. Doch die Arbeit der vielen Helfer ist damit noch längst nicht erledigt. „Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren, sechs Feuerwehren sind schon wieder im Einsatz und wir werden jetzt sukzessive weitere Kameraden alarmieren“, so Riemelmoser am Vormittag gegenüber der „Krone“. Die Angst in Mautern ist nämlich groß, dass am Sonntag neuerlich die Flut kommt. Für den Nachmittag sind nämlich, vor allem in der Obersteiermark, wieder schwere Gewitter vorhergesagt. „Noch kann leider niemand sagen, wo genau es passieren wird.“