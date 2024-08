Zivilschutzwarnung: Heftige Gewitter in Mautern

Gewitterzellen samt Starkregen und Hagel hatten am Samstagnachmittag Österreich vielerorts im Griff – am frühen Abend erwischte es auch das Steirerland. „Primär die Obersteiermark ist betroffen“, sagt Ubimet-Meteorologe Andreas Demel. So gingen etwa am Semmering-Pass an der Grenze zu Niederösterreich 68 Liter Regen nieder.