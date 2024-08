Nach Messerangriff! Yamal-Papa verlässt Spital

Auf Bildern des Fernsehsenders Antena 3 war Mounir Nasraoui am Freitag nach der Rückkehr in sein Wohnviertel in einem Vorort von Barcelona zu sehen, wo er am Mittwoch niedergestochen worden war. Nasraoui meldete sich in den Online-Netzwerken auch selbst zu Wort. Er bedankte sich bei seiner Familie und der Polizei.