Jungbullen unzufrieden nach Punkteteilung

Mit einem feinen aber kleinen Anhang brachten die Bregenzer sogar etwas Stimmung mit in die Red Bull Arena. Der auch als erster jubeln durfte: Nussbaumer schlänzte den Ball sehenswert ins Eck – 1:0 für die Gäste aus dem Ländle. Noch vor der Pause stellte Reischl, nach schönem Zuspiel von Bendra – auf 1:1. Beide Teams taten sich schwer in der Offensive etwas zu kreieren, so passierte auch in Halbzeit zwei wenig in den Sechzehnern.