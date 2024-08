Crash, herrenloser Wohnwagen und drei Verletzte

Unmittelbar vor dem Wagen der Frau schleuderte der Pkw des 46-jährigen Niederländers, in dem noch seine Ehefrau und dessen beiden Kinder (11 und 14 Jahre) saßen, ebenfalls in den angrenzenden Graben. „Der herrenlose Wohnwagen rollte am Auto der Deutschen vorbei, touchierte dieses noch am linken Heck und kam ebenfalls im Graben zum Stillstand“, so die Ermittler.