Leichtes Erdbeben bei Schwaz in Tirol registriert

Ein leichtes Erdbeben der Magnitude 2,9 ist Mittwochnachmittag bei Schwaz in Tirol registriert worden. Laut Österreichischem Erdbebendienst (GeoSphere Austria) wurde es von einigen Personen im Bereich des Epizentrums teils „deutlich“ verspürt. Die Erschütterung sei als „Ruck“ und in Form von „Stößen“ wahrgenommen worden. Auch von einem „Grollen des Untergrundes“ war die Rede. Schäden an Gebäuden waren aber nicht bekannt und seien auch nicht zu erwarten.