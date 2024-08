„Dolce Vita-Albtraum“ in Osttiroler Kinderpark

Zahlreiche italienische Gäste tummeln sich dieser Tage im Wichtelpark in Sillian, einer tollen Kinder-Freizeit-Attraktion. So weit, so unspektakulär. „Es waren so viele, dass sie alles blockiert haben und auch für meinen Kinderwagen keinen Platz gemacht haben“, schildert eine Einheimische (Name der Redaktion bekannt). Das wäre für die dreifache Mutter noch verschmerzbar gewesen. Beschimpfungen und Müll, der von den Italienern auf den Wegen und nahe der Spiel-Stationen hinterlassen worden wäre, jedoch nicht.