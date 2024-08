Lenz Moretti: Der junge Wilde mit sanfter Seele

In diesen Jahren seiner Lehrausbildung begann Lenz in seiner Freizeit viel zu lesen, insbesondere die deutschen Klassiker, wobei hier auch sein Faible für die Werke von Heinrich von Kleist wurzelt. „Dieses nahe und intensive Herangehen an die deutschen Bühnenwerke der Vergangenheit und Gegenwart während meiner Lehrzeit geschah nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch deshalb, da ich mich auf das Vorsprechen an der Frankfurter Schauspielschule vorbereitete.“ Welches der engagierte Jungmime auch mit Bravour hinter sich brachte und nach vier Jahren in Frankfurt sein erstes Engagement am renommierten Deutschen Theater in Berlin erhielt.