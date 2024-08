Steirische Bergretter rücken im Moment täglich aus

Einsätze wie dieser stehen bei den steirischen Bergrettern aktuell an der Tagesordnung. Ob des anhaltenden schönen Wetters herrscht rund um die weiß-grünen Gipfel Hochsaison. „Momentan ist überall viel zu tun“, bestätigt Angelika Mohr, Landesleiter-Stellvertreterin der steirischen Bergrettung. „Das reicht von den klassischen Hotspot-Regionen wie Dachstein, Ramsau, Schladming oder dem Hochschwab bis zum Schöckl. Wir verzeichnen im heurigen Sommer in der gesamten Steiermark ein Plus an Einsätzen.“