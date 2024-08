„In Wiener Neustadt vieles besser machen“

„In Wiener Neustadt ist die Zeit für Veränderung gekommen! Bei der Sicherheit, im Gesundheitsbereich, in puncto Wohnen. Und wir müssen die Innenstadt beleben!“ Mit einer klaren Ansage kündigt Vizebürgermeister Rainer Spenger seine Kandidatur bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025 in Wiener Neustadt an. Der SPÖ-Politiker fordert mehr Polizisten und ein Wachzimmer am Bahnhofsgelände, will mit mehr Personal im Krankenhaus die Situation für die Patienten verbessern. Für „viele, die sich ein Dach über ihrem Kopf kaum mehr leisten können“, schlägt er „die rasche Sanierung der leerstehenden Gemeindewohnungen“ vor.