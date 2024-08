Jahl hofft nach Auftaktniederlage auf Bronzerunde

Marlene Jahl hat am Samstag bei den Olympischen Spielen ihren ersten Kampf verloren. Die 29-Jährige musste sich im Taekwondo-Turnier im Grand Palais von Paris in der Gewichtsklasse über 67 kg der als Nummer sieben gereihten Chinesin Zhou Zeqi 0:2 beugen. Gewinnt Zhou das Pool-Finale (Viertelfinale) gegen die Südkoreanerin Lee Da-bin, die Tokio-Olympia-Zweite, darf Jahl in der Hoffnungsrunde um Bronze weiterkämpfen.