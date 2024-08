Polizei verhaftete Kautionsbetrüger (39)

Bereits am 23. Juli soll der Mann bei einem Salzburger Pensionisten (80) Schmuck und Edelmetall im Wert von knapp 25.000 Euro einkassiert haben – als vermeintliche Kaution für die angeblich nach einem Unfall von Haft bedrohte Tochter. In dieser Woche soll der Tscheche in Oberösterreich mit der selben Masche einem 87-Jährigen mehr als 10.000 Euro herausgelockt haben.